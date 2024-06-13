SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Dzeko’nun yerine Morata

Fenerbahçe'nin, İspanyol yıldız için kulübü Atletico Madrid'e 15 milyon Euro bonservis ücreti önereceği kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin, Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko ile de yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi. 38 yaşındaki futbolcu için Arap ekiplerinin devrede olduğu öğrenildi.

Kariyerinde Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid gibi Avrupa devlerinin formasını terleten Morata için kariyeri boyunca toplamda 190 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Alvaro Morata, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 48 maçta forma giydi. 31 yaşındaki İspanyol yıldız, bu maçlarda 21 gol ve 5 asistlik performansa imza attı. (Fotomaç)

