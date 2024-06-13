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Giriş Tarihi: 13.6.2024 11:35

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Luan Peres'i Palmeiras istiyor

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Luan Peres’i Palmeiras istiyor

Brezilya ekibi Palmeiras, Fenerbahçe forması giyen Luan Peres'i kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminde Temmuz 2022'de 5.2 milyon Euro bonservisle transfer edilen Luan Peres'in sakatlıklardan yakasını kurtaramadı. Sarı-Lacivertli formayı sadece 23 kez giyebilen ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Brezilyalı stoper ile yeni sezonda devam edilmeyecek.

Brezilya basınında UOLEsporte; Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Luan Peres'i Palmeiras'ın transfer etmek istediğini duyurdu. Fenerbahçe'nin bu ayrılığa onay vermesi ve Brezilya stoperin kariyerini ülkesinde sürdürmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Luan Peres'i Palmeiras istiyor
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