SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’dan Ndidi atağı

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, İngiliz kulübü Leicester City ile sözleşmesi sona eren Wilfred Ndidi ile ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler'in yanı sıra Galatasaray'ın da Ndidi transferi için devreye girdiği iddia edildi. Sarı kırmızılılar, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Wilfred Ndidi için devreye girdi. Relevo'nun haberine göre Galatasaray, yıldız oyuncu için hazırlıklarını yaptı ve oyuncunun şartlarını sordu.

İngiliz ekibi, kontratı sona eren diğer oyuncular için veda mesajı yayınlasa da Ndidi için bunu yapmadı. Ancak sözleşme yenileme görüşmelerinden de sonuç çıkmadı. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketi ile temasa geçtiği kaydedildi. 2023-2024 sezonunda Leicester City formasıyla 36 resmi maçta süre bulan Wilfred Ndidi bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. (Ajansspor)