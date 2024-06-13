SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Kovacic hamlesi

Orta sahaya üst düzey bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, Manchester City'nin savaşçısı Mateo Kovacic için girişimlerini hızlandırdı. Şubat ayından bu yana 30 yaşındaki Kovacic'i kadrosuna katmanın planlarını yapan Galatasaray, Manchester City ile önümüdeki günlerde pazarlık masasına oturacak.

İngiliz kulübünde adeta kulübeye mahkum olan Kovacic'in daha cazip bir teklif gelmediği taktirde Galatasaray'a hayır demeyeceği belirtiliyor. Cimbom, sözleşmesi 2027'de bitecek olan Hırvat yıldız için Manchester City ile bonservis ücreti konusunda anlaşma sağlayamazsa kiralama formülünü devreye sokacak. (Fotomaç)

