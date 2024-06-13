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Giriş Tarihi: 13.6.2024 14:44

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan N'Koudou sürprizi

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan N’Koudou sürprizi

Galatasaray'ın daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Georges-Kevin N'Koudou'yu gündemine aldığı öne sürüldü. Aslan'ın Suudi Arabistan Ligi'nde bu sezon şov yapan yıldız oyuncuyu kanat bölgesi için düşündüğü iddia edildi.

Menajerlerden gelen teklifi değerlendirmeye alan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere sıcak baktığı ileri sürüldü. 29 yaşındaki N'Koudou'nun ise tekrardan Türkiye'ye dönmeye olumlu baktığı bildirildi. Arabistan Ligi takımlarından Damac FC'de forma giyen N'Koudou, bu sezon toplam 33 maça çıktı. Ayrıca 5 de asist yaptı. Arabistan'daki performansıyla birçok takımın dikkatini çeken N'Koudou için Avrupa'dan bazı kulüplerin de devrede olduğu vurgulandı.

Galatasaray'ın ise sözleşmesi 2025'te bitecek N'Koudou'ya bonservis ücreti ödemek istemediği ve bedelsiz olarak transfer etmeyi planladığı öne sürüldü. Sarı-Kırmızılıların başarılı futbolcuya yıllık 1.5-2 milyon Euro arası bir garanti ücret teklif edeceği iddia edildi. Transferin önümüzdeki 1-2 hafta içinde netleşeceği ve N'Koudou'nun, Galatasaray'a gidip gitmeyeceğinin belli olacağı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Kamerunlu isim, 2019-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti. (A Spor)


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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan N'Koudou sürprizi
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