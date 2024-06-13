SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur’un halefi belli oldu

Galatasaray'da gözler Sportif AŞ'ye çevrildi. Erden Timur'un ayrılma kararı almasından sonra 26 Haziran'da yapılacak şirketin genel kurulunda, Sportif AŞ'nin yeni yönetim kurulu belli olacak. Sarı-Kırmızılılar'da daha önce Sportif AŞ yönetiminde yer alan İbrahim Hatipoğlu'nun başkan vekilliğine getirileceği öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek'in, Abdullah Kavukçu ve Ömer Sarıgül gibi isimlere yönetimde yer vermesi beklendiği belirtildi. Daha önce Sportif'te yer alan Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Fatih Demircan,Maruf Güneş, Emin İmanov gibi isimler ise yeni dönemde de görevlerine devam edecekleri kaydedildi. (Milliyet)