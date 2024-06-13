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Giriş Tarihi: 13.6.2024 14:00

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Vincent Candela'dan Roma'ya Icardi çağrısı

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Vincent Candela’dan Roma’ya Icardi çağrısı

Süper Lig'de yeni sezonu da şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Takımın yıldızı Mauro Icardi ile ilgili İtalya'dan ilginç çağrı geldi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da transferin gözdesi haline geldi. Sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve birçok takımın da takibinde olmayı sürdüren Arjantinli süper star için İtalya'dan flaş çağrı geldi. Roma'nın efsane oyuncularından Vincent Candela, eski takımına Arjantinli yıldızla ilgili bir çağrıda bulundu.

Candela, eski takımının transfer planlamasıyla ilgili "Transferlere nereden başlardınız?" şeklinde gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Alınması gereken en önemli oyuncular bir santrfor ve bir defans oyuncusu. Mümkün olan en kısa sürede alınmalarını bekliyorum. Santrfor 20 golü garantilemeli ve Icardi gibi golcüyle bu garanti. Umarım Ghisolfi (Roma'nın yeni sportif direktörü) İtalya Ligi'ne hazır, 19 yaşında bir genç getirebilir. Leao'yu beklemiyorum ama yeni bir Leao bulmasını bekliyorum".

Daha önce İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Mauro Icardi ile ilgili geniş bir analiz yayınlarken, İtalyan devlerinin Arjantinli yıldızı transfer etmesi gerektiğini yazmıştı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Vincent Candela'dan Roma'ya Icardi çağrısı
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