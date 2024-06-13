SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Zaniolo yarışına Atalanta da katıldı

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor. Aslan'da devam etmek istemeyen İtalyan yıldız için Villarrel'in ardından bir takım daha harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atalanta, Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için temaslara başladı. Atalanta, Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a 'neredeyse zorunlu' satın alma opsiyonuna sahip, kiralama bedeliyle birlikte toplam 18 milyon euro'luk teklif sundu.

Galatasaray ise İtalyan yıldızı için 25 milyon euro'luk beklentisi bulunuyor. Önceliği İtalya'ya veren Zaniolo'nun da Villarreal'in teklifini şimdilik askıya aldığı aktarıldı.