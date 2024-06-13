SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’nın Cihan Çanak ısrarı

Belçıka basınında yer alan haberlere göre, Trabzonspor Cihan Çanak'tan vazgeçmiş değil. 19 yaşındaki oyuncunun sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilmesi, onu Trabzonspor'un aradığı profil haline getiriyor. Çanak'ın ailesinin Trabzon kökenli olması ve Trabzonspor taraftarı olması da transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor.

Geçtiğimiz sezonda Standard Liege formasıyla 31 resmi maçta görev alan 1.75 boyundaki yıldız, 2 asistle takımına katkı sağlamıştı. Çanak'ın Standard Liege kulübü ile olan sözleşmesi ise Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. (Fotomaç)

