Alex de Souza, Fenerbahçeli yıldızı Antalyaspor’a istiyor!

Antalyaspor'un, sarı lacivertlilerden milli yıldız Emre Mor'a talip olduğu öğrenildi. Antalyaspor'da son iki transfer döneminde hem Nuri Şahin'in hem de Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Emre Mor'a Alex de Souza da talip oldu.

Brezilyalı teknik adamın raporu doğrultusunda 26 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha gündemine alan kırmızı beyazlılar, transferini engelini kaldırması halinde somut adım atabilecek.

Geçen sezonun ilk devresini Fenerbahçe'de geçiren ve fazla şans bulamadığı Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor, sezon boyunca toplamda 21 maça çıktı. 994 dakika oyunda kalan başarılı futbolcu, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.