Ankaragücü başkan adayı Murat Ağcaba’dan adaylık açıklaması!

Ağcaba'nın açıklaması: "Tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Aslında problem de tam burada başlıyor. Bizim sadece bir planımız yok. Bizim iki yıllık dört yıllık ve sekiz yıllık planlarımız var. Ankaragücü'nün artık öncelikle bir plana ihtiyacı var. İşi bilen insanlara ihtiyacı, sisteme, istikrara, doğru bir finansal yapıya ihtiyacı var. Şampiyonluk için, plan için, istikrar için ve daha güçlü Ankaragücü için şimdi tam zamanı diyoruz ve adaylığımızı ilan ediyoruz."

ŞU AN İKİ ADAY BULUNUYOR

26 Haziran'da gerçekleşecek olan genel kurulda Ağcaba gibi İsmail Mert Fırat da adaylığını açıkladı. Öte yandan Faruk Koca geçtiğimiz günlerde Aday olmayacağını belirtti.