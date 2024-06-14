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Giriş Tarihi: 14.6.2024 16:52 Son Güncelleme: 14.6.2024 16:57

Ankaragücü başkan adayı Murat Ağcaba’dan adaylık açıklaması!

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Ankaragücü başkan adayı Murat Ağcaba’dan adaylık açıklaması!

Süper Lig'den küme düşen MKE Ankaragücü'nde gözler başkanlık seçimine çevrildi. Seçimde aday olacağını açıklayan Murat Ağcaba, basın toplantısında projelerinden ve seçim için vaatlerinden bahsetti.

MKE Ankaragücü Spor kulübünün başkan adayı olan Murat Ağcaba bir otelde basın açıklaması yaptı. Ağcaba yaptığı açıklamada, Ankaragücü'nü yeniden Süper Lig'e çıkartmak istediklerini söyledi. Projelerinden bahseden Murat Ağcaba, iki, dört ve beş yıllık projelerinde de bahsetti.

Ağcaba'nın açıklaması: "Tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Aslında problem de tam burada başlıyor. Bizim sadece bir planımız yok. Bizim iki yıllık dört yıllık ve sekiz yıllık planlarımız var. Ankaragücü'nün artık öncelikle bir plana ihtiyacı var. İşi bilen insanlara ihtiyacı, sisteme, istikrara, doğru bir finansal yapıya ihtiyacı var. Şampiyonluk için, plan için, istikrar için ve daha güçlü Ankaragücü için şimdi tam zamanı diyoruz ve adaylığımızı ilan ediyoruz."

ŞU AN İKİ ADAY BULUNUYOR

26 Haziran'da gerçekleşecek olan genel kurulda Ağcaba gibi İsmail Mert Fırat da adaylığını açıkladı. Öte yandan Faruk Koca geçtiğimiz günlerde Aday olmayacağını belirtti.

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Ankaragücü başkan adayı Murat Ağcaba’dan adaylık açıklaması!
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