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Giriş Tarihi: 15.6.2024 10:29

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, tesisleri gezdi

AA
Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, tesisleri gezdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni gezdi.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Van Bronckhorst, tesislerde görevli personelle tanışarak antrenman sahalarıyla tesislerin yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.

Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, ziyareti sırasında Van Bronckhorst'a eşlik etti.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, tesisleri gezdi
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