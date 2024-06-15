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Giriş Tarihi: 15.6.2024 10:13

Fenerbahçe'nin Avusturya'daki hazırlık maçlarının programı belli oldu

AA
Fenerbahçe’nin Avusturya’daki hazırlık maçlarının programı belli oldu

Fenerbahçe'nin Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 22 Haziran Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak. Yurt dışı kamp çalışmaları için 2 Temmuz Salı günü Avusturya'ya gidecek Fenerbahçe, hazırlıklarını 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada sürdürecek. Sarı-lacivertli ekibin, Avusturya'da oynayacağı 3 hazırlık maçının programı şu şekilde:

6 Temmuz Cumartesi
19.00 Fenerbahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena)

10 Temmuz Çarşamba
19.00 Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi
18.30 Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)

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Fenerbahçe'nin Avusturya'daki hazırlık maçlarının programı belli oldu
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