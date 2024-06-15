‘Karizmatik ama son 10 senesi tartışılır’

Antalyaspor
ile yollarını ayıran Sergen Yalçın, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni hocalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı takımdan teklif aldığını da belirten Yalçın şu ifadeleri kullandı: "Samet Ağabey aradı beni. Hüseyin Yücel de arıyor, başkan da arıyor... İşin kötü tarafı herkesi arıyorlar
. Hasan Ağabey bana 'İki hoca adayı var onlarla görüşeceğim' dedi. Ben daha ciddiye alınmayı, saygı duyulmayı beklerdim. Van Bronckhorst'u çok tanımıyorum. Mutlaka bir şeyler planlamışlardır onu getirirken. Herhalde bir cazibesi vardır, neyine bakılarak alındı bilmiyorum.
Ligde 17 senedir yabancı hoca şampiyon olamıyor. Mourinho çok karizmatik bir isim. Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye renk katacağını düşünüyorum. Şampiyon yapar mı? Yapabilir ama çok net konuşmamak lazım, burası Türkiye. Yarın biraz kar yağan bir deplasmana gittiğinde işler değişebilir.
Teknik direktörlüğü tartışılacak bir isim değil ama son 10 senesi tartışılır."