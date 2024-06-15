‘Karizmatik ama son 10 senesi tartışılır’

ile yollarını ayıran Sergen Yalçın, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni hocalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı takımdan teklif aldığını da belirten Yalçın şu ifadeleri kullandı: ". Hasan Ağabey bana 'İki hoca adayı var onlarla görüşeceğim' dedi.Ligde 17 senedir yabancı hoca şampiyon olamıyor. Mourinho çok karizmatik bir isim. Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye renk katacağını düşünüyorum.Teknik direktörlüğü tartışılacak bir isim değil ama son 10 senesi tartışılır."