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Giriş Tarihi: 15.6.2024 10:17

Konyaspor'da transfer tahtası açıldı

İHA
Konyaspor’da transfer tahtası açıldı

Konyaspor, FIFA'da bulunan 6 dosyayla ilgili tüm borçların ödenerek, transfer yasağının ortadan kaldırıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, geçtiğimiz aylarda futbolcuların ödenmemiş borçları yüzünden FIFA'dan transfer yasağı almıştı. Ligin bitimi ile transfer yasağının kaldırılması için büyük uğraş veren Konyaspor yönetimi, bugün itibariyle tüm borçlarını ödeyerek transfer tahtasını açmayı başardıklarını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, "FIFA'daki 6 dosyamızı da bugün itibariyle hallettik. Tüm borçlar ödenerek transfer tahtamızı açtık. Transfer görüşmelerimiz tüm hızıyla devam edecek" dedi.
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Konyaspor'da transfer tahtası açıldı
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