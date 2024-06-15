Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MHK ve Hakem Akademisi, EURO 2024'teki kritik pozisyonları eğitimlerde kullanacak
Giriş Tarihi: 15.6.2024 10:22

MHK ve Hakem Akademisi, EURO 2024'teki kritik pozisyonları eğitimlerde kullanacak

AA
MHK ve Hakem Akademisi, EURO 2024’teki kritik pozisyonları eğitimlerde kullanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ile Hakem Akademisi'nin EURO 2024'teki kritik pozisyonları eğitimlerde kullanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, MHK, maç ve video analiz çalışmaları için Hakem Akademisi ile iş birliği yaparak yeni "Video Analiz Programı" yazılımını oluşturdu.

EURO 2024 boyunca oynanacak tüm maçlardan alınacak pozisyon kliplerinde, bu yeni yazılım kullanılacak. Elde edilecek görüntüler hakem ve gözlemci eğitimlerinde kullanılmak üzere MHK ve Hakem Akademisi arşivine dahil edilecek.

Bu kliplerin kullanımı ile MHK Süper Lig ve 1. Lig Yaz Semineri için eğitim paketleri oluşturulacak, yine yaz döneminde 2. ve 3. lig hakem ile gözlemcilerine yönelik çalışmalar yapılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
MHK ve Hakem Akademisi, EURO 2024'teki kritik pozisyonları eğitimlerde kullanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA