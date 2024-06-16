SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi yüksekten uçuyor

Jose Mourinho'yu takımın başına getirip, elini rahatlatan Fenerbahçe yönetimi, transferde de, "Mourinho ile çalışmak isteyen gelsin" kozunu kullanıyor. Sözleşmesi sona eren ve "İlk 11'de oynanacak maç sayısı" maddesi nedeniyle bir yıllık opsiyonu devreye girmeyen Batshuayi de bunlardan biri. Yönetim geçen sezon sonradan oyuna girmesine rağmen golleriyle takımı sırtlayan Belçikalı golcüye 3 yıllık net kazancı imza parasıyla birlikte 10 milyon Euro'yu bulan bir teklif yaptı.

KULÜBEDEN 24 GOL ATTI

Menajerinin Beşiktaş ve Galatasaray'a da önerdiği 30 yaşındaki oyuncu hem İstanbul'da yaşamaya devam etmek hem de Mourinho ile çalışmak istediği için Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro'luk teklifini de elinde tutuyor. Ancak bu fiyatın üstünde gelecek tekliflere de kapalı değil.

Bu nedenle son ana kadar görüşmelerini sürdürecek gibi görünüyor. Batsman lakaplı yıldız geçen sezon Dzeko'nun yedeği olarak kulübede kalmasına rağmen 43 resmi maçta 24 gol-3 asistle oynamıştı. Pek çok karşılaşmaya ise son dakika golleriyle damga vurmuştu.