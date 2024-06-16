SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan Dele-Bashiru hamlesi

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor, Hatayspor'un 10 numarası Fisayo Dele- Bashiru'yu listesine dahil etti. 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, bu sezon 39 maçta 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Merkez orta saha ve sağ kanatta da başarılı bir şekilde oynayabilen 1.86 boyundaki yıldızın Hatayspor ile 2026'ya kadar mukavelesi var. Ancak sözleşmesinde 'yurt içinde bir takıma giderse 2 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor. Hem 8 hem de 10 numara için oyuncu arayan Fırtına'nın, Bashiru için harekete geçeceği vurgulanıyor.

