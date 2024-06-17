5. yıldız Cham!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, bunun meyvelerini fazlasıyla aldı. Başkan Ertuğrul Doğan, düzenlediği son basın toplantısındaderken ilk duyurulan isim Anthony Nwakaeme oldu. 35 yaşındaki Nijeryalı yıldızın iki yıl sonra takıma dönmesi camiada büyük sevinç yarattı.Trabzonspor'da 5. transferin ise Muhammed Cham olduğu ortaya çıktı. Haftalardır oyuncuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdüren yönetim, çabalarının karşılığını aldı, kulübü Clermont'la yürüttüğü pazarlıklarda da son aşamaya geldi.Belçika'da Standard Liege forması giyen Cihan Çanak'la Trabzonspor'un yanı sıra G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş da ilgileniyor. Ancak bordo- mavililer, bu konuda çok rahat. Nedeni ise 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, Trabzon kökenli bir ailenin çocuğu olması. Liege'de 61 numaralı formayı terleten Cihan da Trabzonspor forması giymek istiyor. Yönetim, genç futbolcuya karşılık Belçika ekibine 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay teklif etti.