5. yıldız Cham!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, bunun meyvelerini fazlasıyla aldı. Başkan Ertuğrul Doğan, düzenlediği son basın toplantısında "5 isimle anlaştık, 3'ünde ise önemli mesafe kat ettik"
derken ilk duyurulan isim Anthony Nwakaeme oldu. 35 yaşındaki Nijeryalı yıldızın iki yıl sonra takıma dönmesi camiada büyük sevinç yarattı. Kulüp yetkilileri; Draguş, Lundstram ve Barisic'i de kısa süre içerisinde açıklamayı planlıyor.
Trabzonspor'da 5. transferin ise Muhammed Cham olduğu ortaya çıktı. Haftalardır oyuncuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdüren yönetim, çabalarının karşılığını aldı, kulübü Clermont'la yürüttüğü pazarlıklarda da son aşamaya geldi. Ligue 1'den düşen Fransız ekibiyle 4.5 ila 5 milyon Euro arasında bir rakamda anlaşmak üzere olan Fırtına'nın, söz konusu rakamı taksitler halinde ödeyeceği belirtildi.
CİHAN ÇANAK'IN TERCİHİ BELLİ!
Belçika'da Standard Liege forması giyen Cihan Çanak'la Trabzonspor'un yanı sıra G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş da ilgileniyor. Ancak bordo- mavililer, bu konuda çok rahat. Nedeni ise 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, Trabzon kökenli bir ailenin çocuğu olması. Liege'de 61 numaralı formayı terleten Cihan da Trabzonspor forması giymek istiyor. Yönetim, genç futbolcuya karşılık Belçika ekibine 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay teklif etti.