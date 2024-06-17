Aslan’ın ilk tercihi Wan-Bissaka

Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan Galatasaray, bu oyuncunun yerine transfer ettiği Serge Aurier'den hiç katkı alamadı ve Fildişi Sahilli ile yollarını ayırdı. Kaan Ayhan'la şampiyon olan sarıkırmızılı kulüp, yeni sezon planlamasında önceliği sağ bek bölgesine verdi. Listenin ilk sırasına Manchester United'dan Aaron Wan-Bissaka yazıldı.Gelişiyle sınıf atlatacağıdüşünülen Wan-Bissakaiçin düğmeye basan Galatasaraycephesi, 20 milyonEuro'nun konuşulduğu bonservisbedelinin düşmesinibekliyor. Sağ bekte ilk tercihkonumundaki Wan-Bissaka'nınalternatifleri ise Fransa'danve26 Kasım 1997 Londra doğumlu olan Aaron Wan-Bissaka kariyerine Crystal Palace takımında başladı.2018-19 sezonunda kulübünde yılın oyuncusu seçildi.Ardından 55 milyon Euro bonservis bedeli ile Manchester United'ın yolunu tuttu.Atletik ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekti. ManU'da 190 maça çıkarken 2 kez rakip ağları sarstı. 13 de asist yaparak skora toplamda 15 kez katkı yaptı.Birer kez İngiltere ve İngiltere Lig kupalarını kaldırdı.Alt yaş grupları seviyelerinde Demokratik Kongo Milli Takımı formasını giydi (U17). Sonrasında İngiltere U20 takımında 2, U21'de 3 karşılaşmada görev yaptı. Ancak A takım seviyesinde hiç davet almadı.Şampiyonlar Ligi'ne göre hareket eden Galatasaray, astronomik teklif gelmedikçe yıldızlarını satmayı düşünmüyor. Cimbom, aynı zamanda UEFA listesine altyapıdan ekleyeceği isimlere de dikkat ediyor.