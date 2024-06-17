Aslan’ın ilk tercihi Wan-Bissaka

Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan Galatasaray, bu oyuncunun yerine transfer ettiği Serge Aurier'den hiç katkı alamadı ve Fildişi Sahilli ile yollarını ayırdı. Kaan Ayhan'la şampiyon olan sarıkırmızılı kulüp, yeni sezon planlamasında önceliği sağ bek bölgesine verdi. Listenin ilk sırasına Manchester United'dan Aaron Wan-Bissaka yazıldı. 2019'da 55 milyon Euro bonservisle geldiği İngiliz deviyle 1 yıl sözleşmesi kalan 26 yaşındaki oyuncu, Premier Lig ve İtalya'dan birçok kulübün gündeminde.
BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO
Demokratik Kongo asıllı İngiliz sağ bek, geride kalan sezonda 30 maçta forma giyip 2409 dakika sahada kaldı.
Gelişiyle sınıf atlatacağı
düşünülen Wan-Bissaka
için düğmeye basan Galatasaray
cephesi, 20 milyon
Euro'nun konuşulduğu bonservis
bedelinin düşmesini
bekliyor. Sağ bekte ilk tercih
konumundaki Wan-Bissaka'nın
alternatifleri ise Fransa'dan Jonathan Clauss
ve Lorenz Assignon. Bu futbolcular için de girişimler devam ediyor.
SKORA 15 KEZ KATKI SAĞLADI
26 Kasım 1997 Londra doğumlu olan Aaron Wan-Bissaka kariyerine Crystal Palace takımında başladı.
2018-19 sezonunda kulübünde yılın oyuncusu seçildi.
Ardından 55 milyon Euro bonservis bedeli ile Manchester United'ın yolunu tuttu.
Atletik ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekti. ManU'da 190 maça çıkarken 2 kez rakip ağları sarstı. 13 de asist yaparak skora toplamda 15 kez katkı yaptı.
Birer kez İngiltere ve İngiltere Lig kupalarını kaldırdı.
Alt yaş grupları seviyelerinde Demokratik Kongo Milli Takımı formasını giydi (U17). Sonrasında İngiltere U20 takımında 2, U21'de 3 karşılaşmada görev yaptı. Ancak A takım seviyesinde hiç davet almadı.
EMİN&YUNUS PLAN DAHİLİNDE
Şampiyonlar Ligi'ne göre hareket eden Galatasaray, astronomik teklif gelmedikçe yıldızlarını satmayı düşünmüyor. Cimbom, aynı zamanda UEFA listesine altyapıdan ekleyeceği isimlere de dikkat ediyor. Okan Buruk, bu doğrultuda Yunus Akgün ve Emin Bayram ikilisini kadroda tutmak istiyor.