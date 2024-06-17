Bellingham böyle istedi

Avrupa Şampiyonası'nın son finalisti İngiltere, EURO 2024'e Sırbistan galibiyetiyle başladı: 1-0. C Grubu'nun favorisi gösterilen Southgate'in takımı, yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen baskılı bir oyun ortaya koyamadı.Ada ekibi, kontrollü oyunu elden bırakmadı. Özellikle Harry Kane silik bir oyun ortaya koyarken,F.Bahçe'de forma giyen Dusan Tadic, Sırbistan'da 61. dakikada Mitrovic'in yerine oyuna girdi. Takımına hareketlilik getirse de skoru değiştiremedi. Böylece İngiltere turnuvaya 3 puanla başlamayı başardı.İngiltere ilk 30 dakikayı etkili oynadı. Saka'nın sağ kulvardaki alışılmış tehlikeli dribblingleri, yoğun baskıda en olumlu görüntüydü. Gol de Walker ile Saka'nın işbirliği sonucu Bellingham'dan geldi. İngiltere 30. dakikadan sonra durdu, oyun dengelendi. Ama Sırbistan'ın gol atması tesadüflere bağlıydı.Ben genelde İngiltere'yi beğenmedim. Premier Lig'deki kulüp takımlarının organize ve etkili futbolu, ulusal takımlarında yok. Bana göre Southgate'in iki önemli hatası vardı. Biri Arnold'ı orta sahada oynatması, ikincisi de sağ ayaklı Trippier'i solda oynatıp, sol kanat ataklarını yetersiz hale getirmesiydi.