SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Di Maria’da sevindiren gelişme

Portekiz temsilcisi Benfica ile kontratı biten Di Maria bir dönem Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Siyah-Beyazlılar'ın kadrosuna katmak istediği ancak ilgisini ABD'ye çeviren Di Maria ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

ABD futbol ligi MLS'e transfer olacağı iddia edilen Arjantinli kanat oyuncusunun, Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami ile anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine Beşiktaş'ın da 36 yaşındaki oyuncu için yeniden devreye girdiği ve yeni bir hamle yapacağı ifade edildi. Geçen sezonu Portekiz ekibi Benfica'da tamamlayan tecrübeli futbolcunun yeni sezondaki adresinin neresi olacağı merak konusu. (Fotomaç)



