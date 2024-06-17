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Giriş Tarihi: 17.6.2024 11:12

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Di Maria'da sevindiren gelişme

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Di Maria’da sevindiren gelişme

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta Angel di Maria sesleri yükseliyor. Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 36 yaşındaki kanat oyuncusunun İnter Miami'ye gitmesi bekleniyordu ancak sürpriz bir gelişme yaşandı...

Portekiz temsilcisi Benfica ile kontratı biten Di Maria bir dönem Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Siyah-Beyazlılar'ın kadrosuna katmak istediği ancak ilgisini ABD'ye çeviren Di Maria ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

ABD futbol ligi MLS'e transfer olacağı iddia edilen Arjantinli kanat oyuncusunun, Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami ile anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine Beşiktaş'ın da 36 yaşındaki oyuncu için yeniden devreye girdiği ve yeni bir hamle yapacağı ifade edildi. Geçen sezonu Portekiz ekibi Benfica'da tamamlayan tecrübeli futbolcunun yeni sezondaki adresinin neresi olacağı merak konusu. (Fotomaç)


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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Di Maria'da sevindiren gelişme
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