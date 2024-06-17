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Giriş Tarihi: 17.6.2024 14:42

Son dakika haberi: Fenerbahçe istiyordu! Beşiktaş Alvaro Morata için devrede..

Son dakika haberi: Fenerbahçe istiyordu! Beşiktaş Alvaro Morata için devrede..

Son dakika haberi: Süper Lig devlerinden Beşiktaş flaş bir transfere imza atmak için düğmeye bastı. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Alvaro Morata için devreye girdi. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ta kötü geçen sezonun ardından yönetim, önümüzdeki sezon için kolları sıvadı.

Siyah-beyazlılar, forvet hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kartal, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Atletico Madrid'de forma giyen Alvaro Morata'yı listesine ekledi.

İspanya Milli Takım'ın da kaptanlığı yapan Alvaro Morata'nın ünlü İspanyol temsilcisinden ayrılmasının gündemde olduğu öğrenildi. Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla menajeri kanalıyla Kartal yönetimi temasa geçti. Futbolcunun kulübüyle iki yıl daha kontratı sürüyor. Öte yandan Morata ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği haberleri basına yansımıştı. (Fotomaç)


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Son dakika haberi: Fenerbahçe istiyordu! Beşiktaş Alvaro Morata için devrede..
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