SON DAKİKA HABERİ: Montella’dan 4x4’lük savunma

A Milli Takım'da sakatlıklar nedeniyle kadroda zorunlu değişim yaşansa da Gürcistan maçı öncesinde savunmamız netleşti. Sakatlığı bulunan ve bu nedenle hazırlık maçlarında riske edilmeyen Ferdi Kadıoğlu'nun yarınki ilk maçta olması mümkün değil. Bu nedenle sol bekte Mert Müldür görev alacak. Vincenzo Montella'nın eldeki mevcut stoperler arasında Kaan Ayhan'ı ön plana çıkardığı belirtildi.

Antrenmanlarda da Kaan'ı stoperde kullanan İtalyan çalıştırıcı, Abdülkerim ile Kaan Ayhan'ı savunmanın göbeğine yerleştirecek. İyileşme aşamasında olan Zeki Çelik'ten gelen olumlu haberle birlikte nefes alan Montella, Roma forması giyen oyuncusunu sağ bekte kullanarak geri dörtlüyü kurgulayacak.