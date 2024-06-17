Tadic takımda kalıyor

Fenerbahçe takımında gelecekler kadar gidecekler de merak konusu… Sezon sonunda pek çok yıldızın ayrılmak istediği konuşulurken, Mourinho'nun takımın başına gelmesi planları değiştirdi. Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu, Szymanski ve Tadic
bu isimlerin başında geliyor. İkisi Avrupa'dan, biri Suudi Arabistan'dan iki teklif alan Tadic, Portekizli hoca ile yaptığı görüşmenin ardından bunları reddetti.
FORVET ARKASI OLACAK
EURO 2024'te mücadele eden Sırbistan Milli Takımı'nın formasını giyen Tadic, Mourinho ile görüştüğünü açıklarken, "Turnuvayı değil sadece Fenerbahçe'yi konuştuk"
dedi. Bu arada teknik direktör Jose Mourinho, Mario
Branco ile yaptğı analizler doğrultusunda 35 yaşındaki yıldızın kanatta görev almasını yanlış buluyor. Topun ve oyunun hızını artırmak isteyen tecrübeli hoca, Tadic'e forvet arkasında görev verecek.
SERDAR DURSUN HABER BEKLİYOR
F.Bahçe'nin bonservisiyle Karagümrük'e gönderdiği, ara transferde yeniden kiraladığı Serdar Dursun şu an boşta. 32 yaşındaki forvet, Türkiye'den 5 resmi teklif almasına rağmen her kulübe F.Bahçe'yi bekleyeceğini iletti. Mourinho'dan haber bekleyen Serdar, istediği cevabı alamazsa Anadolu kulüplerinden birinin yolunu tutacak. Öte yandan Umut Nayir de Pendik'ten F.Bahçe'ye döndü.
HER SENE AYNI SIKINTI
Fenerbahçe'de Ryan Kent sorunu yaşanıyor. Geçen sezon kadroya girmekte bir hayli zorlanan 27 yaşındaki oyuncu, buna rağmen ayrılığa sıcak bakmıyor. 2027'ye kadar sözleşmesi olan Kent, Mourinho ile çalışmak istiyor. Portekizli teknik adam, oyuncuyu hazırlık maçlarında da denemeyecek.