Tadic takımda kalıyor

Fenerbahçe takımında gelecekler kadar gidecekler de merak konusu… Sezon sonunda pek çok yıldızın ayrılmak istediği konuşulurken, Mourinho'nun takımın başına gelmesi planları değiştirdi.bu isimlerin başında geliyor. İkisi Avrupa'dan, biri Suudi Arabistan'dan iki teklif alan Tadic, Portekizli hoca ile yaptığı görüşmenin ardından bunları reddetti.EURO 2024'te mücadele eden Sırbistan Milli Takımı'nın formasını giyen Tadic, Mourinho ile görüştüğünü açıklarken,dedi. Bu arada teknik direktör Jose Mourinho, MarioBranco ile yaptğı analizler doğrultusundaF.Bahçe'nin bonservisiyle Karagümrük'e gönderdiği, ara transferde yeniden kiraladığı Serdar Dursun şu an boşta. 32 yaşındaki forvet, Türkiye'den 5 resmi teklif almasına rağmen her kulübe F.Bahçe'yi bekleyeceğini iletti. Mourinho'dan haber bekleyen Serdar, istediği cevabı alamazsa Anadolu kulüplerinden birinin yolunu tutacak. Öte yandan Umut Nayir de Pendik'ten F.Bahçe'ye döndü.Fenerbahçe'de Ryan Kent sorunu yaşanıyor. Geçen sezon kadroya girmekte bir hayli zorlanan 27 yaşındaki oyuncu, buna rağmen ayrılığa sıcak bakmıyor. 2027'ye kadar sözleşmesi olan Kent, Mourinho ile çalışmak istiyor. Portekizli teknik adam, oyuncuyu hazırlık maçlarında da denemeyecek.