Bırakın beni gideyim

Gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışan Fenerbahçe'de gelecekler kadar gidecek isimler üzerinde de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son olarak başarılı bir sezon geçiren Bright Osayi-Samuel'den hamle geldi.Devre arasından bu yana İngiliz ekiplerinin gündeminde olan 26 yaşındaki savunmacının, kariyerine Ada'da devam etmeye sıcak baktığı ve bunun için harekete geçtiği öğrenildi.Deneyimli futbolcunun, Haziran 2025'te bitecek kontratının yenilenmesi halinde fikrini değiştirebileceği bildirilse de Fenerbahçeli kurmaylar şimdilik aceleci davranmıyor.