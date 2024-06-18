Bırakın beni gideyim

Gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışan Fenerbahçe'de gelecekler kadar gidecek isimler üzerinde de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son olarak başarılı bir sezon geçiren Bright Osayi-Samuel'den hamle geldi. Nijeryalı sağ bek, menajeri vasıtasıyla takımdan ayrılmayı istediğini yönetime bildirdi.
Devre arasından bu yana İngiliz ekiplerinin gündeminde olan 26 yaşındaki savunmacının, kariyerine Ada'da devam etmeye sıcak baktığı ve bunun için harekete geçtiği öğrenildi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun İstanbul'dan gelecek haberi beklediği ifade edildi.
YENİ SÖZLEŞME, FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR
Deneyimli futbolcunun, Haziran 2025'te bitecek kontratının yenilenmesi halinde fikrini değiştirebileceği bildirilse de Fenerbahçeli kurmaylar şimdilik aceleci davranmıyor. Takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun transferler ve takım hakkında sunacağı raporu bekleyen sarı-lacivertliler, ardından rotayı belirleyerek hızla hareket edecek.