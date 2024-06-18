Bu rüya için sonuna kadar gideceğiz

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Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Almanya'da, Türk taraftarların yoğun olduğu bölgede oynamanın çok önemli olduğunu vurgulayan İtalyan hoca, "Ülkemizi gururlandırmamız gereken bir maç.
Oyuncuların başından sonuna kadar mücadele etmesi çok önemli. Tek amacımız var, o da kazanmak. İyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Hepimiz bir rüyayı gerçekleştirmek için buradayız ve sonuna kadar gitmeliyiz. Tüm şartlar altında bu hayali gerçekleştirmeliyiz" dedi.
SALİH: DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM
Ferdi ile Zeki'nin ufak sakatlık sorunları olduğunu da aktaran Montella, "İkisini birden oynatmak büyük bir risk olur. Bu yüzden Ferdi ile Zeki'den yalnızca biri oynayacak" ifadelerini kullandı. Gürcistan takımına saygısının sonsuz olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu maç için hazırlandık. Çok zor bir takım. Hem topa sahipken hem değilken fiziksel oynayan bir takım. Sabırlı olmamız, dengemizi kaybetmememiz, sürekli organize kalmamız gerekiyor" diye konuştu. Salih Özcan ise "Benim için çok önemli bir maç olacak. Dört gözle bekliyorum
" dedi.
TÜRK TARAFTARLAR KARNAVAL YAŞATACAK
Gürcistan ile BVB Dortmund Stadyumu'nda oynayacağımız karşılaşmaya Türk taraftarlar da akın edecek. 81 bin kişilik stadın büyük bölümünü kırmızı-beyaz formalı Türk futbolseverlerin doldurması kesinleşirken TFF de taraftarları Dj eşliğinde stada taşıyacak. KampStrabe'de toplanacak olan taraftarlarımız yerel saatle 12.00- 13.00 arasında Dj performansı ile eğlenecek ardından da 13.00-15.00 arasında ise stada yürüyüş başlayacak.
AVRUPA DIŞINDAN TEK HAKEM
UEFA'nın turnuvada kullandığı tek Avrupa dışındaki hakem olan Arjantinli Facundo Tello, bugünkü maçta düdük çalacak. 42 yaşındaki Tello'nun yardımcılıklarını ise Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak.
MONTELLA'YA DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ!
Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen A Milli Takımımızda oyuncular da hocalarına doğum günü hediyesi vermenin peşinde. Bugün 50 yaşına girecek olan İtalyan teknik adam, doğum gününde galibiyet sevinci yaşamayı arzu ediyor. Futbolcular kendi aralarında yaptıkları sohbette, "Galip gelerek hem ülkemize hem de hocamıza üç puanı armağan edelim"
şeklinde motivasyon konuşması gerçekleştirdi.
UMUDUMUZ BARIŞ ALPER
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da birçok mevkide joker olarak kullanılan ve tam 53 resmi maçta boy gösteren Barış Alper Yılmaz, 7 gol-10 asistle takımına katkı verdi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, A Milli Takım'da hazırlık maçında Polonya karşısında ikinci yarıda sahaya sürdüğü 24 yaşındaki futbolcu, ağları sarsmayı başarmıştı. İtalyan hocanın bugün de en uçta görevlendireceği Barış Alper, gol umudumuz olacak.
SAGNOL: HAKAN'IN HAYRANIYIM
Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol, iki takım için de baskılı bir maç olacağını söyledi. Oyuncularının buna hazır olduklarını belirten Fransız çalıştırıcı, "Türkiye teknik ve taktiksel olarak iyi bir takım. Saha içi ve dışında duruşları olan oyunculara sahipler"
ifadelerini kullandı. İnter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile ilgili ise şöyle konuştu: "Genellikle rakip takımla ilgili yorum yapmak istemem ama Almanya'da oynadığı zamanlardan bu yana Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranı olduğunu söylemeliyim."
İSMAİL&FERDİ PORTEKİZ'E BİLENİYOR
Kamp döneminde
sakatlıkları
nedeniyle
hazırlık maçlarında
yer almayan İsmail
Yüksek ile Ferdi
Kadıoğlu, büyük ölçüde
hazır hale geldi.
Ancak kamp sürecinde
maçlar dışında
antrenmanlar da
kaçıran iki oyuncu
için Montella tedbiri
elden bırakmak istemiyor. Sakatlıkların önüne geçmek isteyen teknik ekip, iki oyuncuyu Gürcistan maçı yerine Portekiz karşılaşmasında oynatmayı planlıyor.
Ekibiyle son bir toplantı
yapacak olan
deneyimli hoca, maç
sabahı kararını netleştirerek
belirlediği 11'i
takıma aktaracak.