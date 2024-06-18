Bu rüya için sonuna kadar gideceğiz

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Almanya'da, Türk taraftarların yoğun olduğu bölgede oynamanın çok önemli olduğunu vurgulayan İtalyan hoca,Oyuncuların başından sonuna kadar mücadele etmesi çok önemli. Tek amacımız var, o da kazanmak. İyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Hepimiz bir rüyayı gerçekleştirmek için buradayız ve sonuna kadar gitmeliyiz. Tüm şartlar altında bu hayali gerçekleştirmeliyiz" dedi.Ferdi ile Zeki'nin ufak sakatlık sorunları olduğunu da aktaran Montella, "İkisini birden oynatmak büyük bir risk olur. Bu yüzden Ferdi ile Zeki'den yalnızca biri oynayacak" ifadelerini kullandı. Gürcistan takımına saygısının sonsuz olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu maç için hazırlandık. Çok zor bir takım. Hem topa sahipken hem değilken fiziksel oynayan bir takım. Sabırlı olmamız, dengemizi kaybetmememiz, sürekli organize kalmamız gerekiyor" diye konuştu. Salih Özcan ise" dedi.Gürcistan ile BVB Dortmund Stadyumu'nda oynayacağımız karşılaşmaya Türk taraftarlar da akın edecek. 81 bin kişilik stadın büyük bölümünü kırmızı-beyaz formalı Türk futbolseverlerin doldurması kesinleşirken TFF de taraftarları Dj eşliğinde stada taşıyacak.UEFA'nın turnuvada kullandığı tek Avrupa dışındaki hakem olan Arjantinli Facundo Tello, bugünkü maçta düdük çalacak.Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen A Milli Takımımızda oyuncular da hocalarına doğum günü hediyesi vermenin peşinde. Bugün 50 yaşına girecek olan İtalyan teknik adam, doğum gününde galibiyet sevinci yaşamayı arzu ediyor. Futbolcular kendi aralarında yaptıkları sohbette,şeklinde motivasyon konuşması gerçekleştirdi.Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da birçok mevkide joker olarak kullanılan ve tam 53 resmi maçta boy gösteren Barış Alper Yılmaz, 7 gol-10 asistle takımına katkı verdi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, A Milli Takım'da hazırlık maçında Polonya karşısında ikinci yarıda sahaya sürdüğü 24 yaşındaki futbolcu, ağları sarsmayı başarmıştı. İtalyan hocanın bugün de en uçta görevlendireceği Barış Alper, gol umudumuz olacak.Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol, iki takım için de baskılı bir maç olacağını söyledi. Oyuncularının buna hazır olduklarını belirten Fransız çalıştırıcı, "ifadelerini kullandı. İnter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile ilgili ise şöyle konuştu: "Genellikle rakip takımla ilgili yorum yapmak istemem ama Almanya'da oynadığı zamanlardan bu yana Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranı olduğunu söylemeliyim."Kamp dönemindesakatlıklarınedeniylehazırlık maçlarındayer almayan İsmailYüksek ile FerdiKadıoğlu, büyük ölçüdehazır hale geldi.Ancak kamp sürecindemaçlar dışındaantrenmanlar dakaçıran iki oyuncuiçin Montella tedbirielden bırakmak istemiyor.Ekibiyle son bir toplantıyapacak olandeneyimli hoca, maçsabahı kararını netleştirerekbelirlediği 11'itakıma aktaracak.