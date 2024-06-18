Obi Mikel’den Mou’ya ‘taraftar’ uyarısı!

Yolu kısa bir süre Trabzonspor'dan geçen eski futbolcu John Obi Mikel, Chelsea'de birlikte çalıştığı Jose Mourinho'ya uyarıda bulundu. Fenerbahçe'de kendini yeniden kanıtlamaya çalışacak Portekizli hocaya işinin kolay olmayacağını söyleyen Nijeryalı, "Türkler; sizi severler, maç kazandığınızda istediğiniz her şeyi verirler. Ancak sabırlı değiller. Bu yüzden Mourinho'nun dikkatli olması gerekiyor. Taraftarları arkasına almak istemesini anlıyorum ama performans göstermesi gerekiyor. Eğer bunu yapamazsa, ona ne kadar çabuk sırt çevireceklerini görünce şaşıracaktır" dedi.