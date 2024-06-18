ÖZEL | Mehmet Büyükekşi: Takımları bırakın, Ay-Yıldız’ı destekleyin

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gürcistan ile oynayacağımız maç öncesi SABAH SPOR'A özel açıklamalar yaptı.

"Bu bayramda tüm vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek, onlarla birlikte sevinmek istiyoruz" diyen Büyükekşi, şunları söyledi:

"Halkımızın gerek stadyumda gerek ekranları başında bizleri desteklemesini istiyoruz. Milli takımı destekleyecek taraftarlarımızın herhangi başka bir forma değil, kırmızı forma giyerek gelmesini istiyoruz. Tek yürek olarak 'Türkiye, Türkiye' diye tribünleri inletelim. Tüm vatandaşlarımıza, çifte bayram yaşatmak istiyoruz. Gruptan çıkmak ilk amacımız. Yarınki maçı (bugün) kazanmak istiyoruz. İnşallah bu konuda vatandaşlarımızın duasını bekliyoruz. Gruptan çıkacağımızı ümit ediyoruz. Bütün futbolcularımızdan ricam, bir bayram hediyesi, Montellla için de doğum günü hediyesi bekliyoruz. Şampiyonaya lider olarak katıldık, inşallah burada da gruptan çıkacak puanlar almak ve gruptan çıkmak istiyoruz."