Semih’e göz hapsi

Beşiktaş'ta geçen sezonun ikinci yarısında yıldızını parlatan Semih Kılıçsoy'u takımda tutmak zor olacak. Güçlü fiziği ve attığı gollerle alkış alan başarılı forvet, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takibi altına girmişti.İngiliz basını, Premier Lig'in 3 büyük kulübügözlemcilerinin Türkiye'nin oynayacağı maçlarda Semih'i izleyeceğini yazdı.Ayrıca Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer ederek İspanya'yı sallayan Real Madrid'in de listesinde olduğu konuşulan Semih, forma şansı bulursa kendini göstermeye çalışacak. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın minimum 25 milyon Euro değer biçtiği genç futbolcunun, altyapısından çıktığı Beşiktaş ile 4 yıllık daha sözleşmesi var.Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanıyor. Siyah beyazlı takımın geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdiği Emre Bilgin için karar verildi. Süper Lig'de geçen sezon küme düşen İstanbul ekibi, 20 yaşındaki file bekçisini kiralamak için yönetimle yeniden anlaştı.Atletico Madrid'in sözleşmesini feshetmek istediği Stefan Savic ile Beşiktaş ilgileniyor. Karadağlı stoper, Suudi Arabistan'a da gidebilir. 33 yaşındaki stopere Arap kulüplerinden teklifler geldiği ve oyuncunun da aklının çelindiği kaydedildi.