SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: İspanyol boğası Kerem Aktürkoğlu

Barış Alper Yılmaz'ı kadroda tutma kararı alan G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu'nun satılma ihtimali ağırlık kazandı. Sezon içinde taraftarın acımasız eleştirilerinden bunalan Kerem, ayrılma ihtimalini düşünmeye başladı ve yeni menajeri de milli oyuncu adına görüşmelerde bulundu. Kerem Aktürkoğlu'na şu ana kadar 3 resmi teklif geldiği ortaya çıktı.

İspanya'dan Real Sociedad, Rusya'dan Spartak Moskova ve Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Kerem'e teklifini iletip beklemeye geçti. A Milli Takım'la EURO-2024'te boy gösterecek 25 yaşındaki yıldız oyuncu, son kararını turnuva sonrasına bıraktı. Kariyeri için İspanya'yı doğru adım olarak gören Kerem Aktürkoğlu'nun tercihinin Real Sociedad olacağı tahmin ediliyor. Başarılı kanada transferi konusunda kolaylık göstermesi beklenen sarıkırmızılılar, 10 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.