SON DAKİKA HABERLERİ: A Milli Takım, EURO 2024’te sahne alıyor! Türkiye - Gürcistan maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. BVB Dortmund Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Facundo Tello düdük çalacak. Tello'nun yardımcılıklarını ise Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumsas olacak. VAR'da ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Mikautadze, Kvaratskhelia.

A Milli Futbol Takımı, eleme gruplarını lider bitirerek adını EURO 2024'e yazdırmıştı. Tarihinde ilk kez elemeleri lider bitiren milliler, turnuvada da kendini göstermek istiyor. Rakip Gürcistan ise tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösterdi.

İRFAN CAN DIŞINDA EKSİK YOK

A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen İrfan Can Kahveci'nin, gruptaki ilk 2 maçta forma giymesi beklenmiyor. Tecrübeli futbolcunun tedavisi devam ederken, son antrenmanda yürüyüş yaptı.

AY-YILDIZLILAR, GÜRCİSTAN İLE 6'NCI KEZ KARŞILAŞACAK

A Milli Futbol Takımı, bugüne kadar Gürcistan ile 5 kez karşı karşıya geldi. 2'si resmi, 3'ü özel olan bu karşılaşmalarda milliler; 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Milliler, Gürcistan ile son olarak 2012 yılında karşılaşmış ve sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı.