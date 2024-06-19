Bize her yer Türkiye

Gürcistan karşılaşması öncesinde Dortmund sokakları karnaval yerine döndü. A Milli Takımımızı desteklemek için binlerce vatandaşımız,Çevre ülkelerden de futbolseverlerimizin gelmesi sonrasında TFF tarafından organize edilenetkinliği yüksek katılım ile birlikte gerçekleşti. Yerel saat ile KleppingStrasse'de kurulan etkinlik alanında toplanan taraftarımız çağrılara uyarak sadece milli takım formalarını giydi.mottosuyla yapılan yürüyüşte DJ etkinliği de yapılırken son durak karşılaşmanın oynanacağı BVB Dortmund Stadyumu oldu.TFF, karşılaşma öncesinde taraftarlarımıza bayrak dağıttı.tribünlerde Ay-Yıldızlı bayraklar dalgalandı.Ülkeler kendi kültürlerini EURO 2024'te tanıtırken ilginç bir anket ortaya çıktı. Amazon'un 75.000 çalışanıyla yaptığı ankette Türkiye, EURO 2024'de katılan ülkeler arasında kebap ile en iyi yemek sahibi ülke oldu. 108 ülkeden 75 bin çalışanın oy verdiği sıralamada %28 ile Türkiye'nin kebabı ilk sırayı alırken İngilizlerin fasulyeli ekmeğine %14 oy çıktı.Özel olarak hazırlanan Milli Takım Taraftar Otobüsü'nde, şarkıcılar Sefo ve Murda mini konser verirken DJ eşliğinde taraftarlarımızın coşkusu daha da arttı. Sefo, EURO 2024 için hazırladığı "Türkiyem" şarkısını seslendirirken taraftarımız da kendisine eşlik etti.Şampiyon uyan!Sahada tam gaz sesini duyarTürkiye bu ya!Rakip farketmez her şekil uyarAy-Yıldız bu ya!90 dakika ruhunu koyanTürkiye bu ya!Avrupa - Asya sesini duyarAvrupa merhaba!Söyle banaKupayı kazanacağız sahadaSok bunu kafanaSaygı dur Ata'ma!Hatırlamazsan sor babanaTribün havada, Ay-Yıldız sahadaGolleri köşeye köşeye yazTaktik yok bam - bam - bamŞutları "ra-ta-ta"Çılgın Türkler laf anlamaz (ya)Sahada saldır saldırGel kupayı kaldırSöyler her gün andım, andımTürkiye'm kazandınKırmızısı kandır kandırForma terle yıkandıZaman geldi saldır saldırGel kupayı kaldır