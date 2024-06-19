Bize her yer Türkiye

Gürcistan karşılaşması öncesinde Dortmund sokakları karnaval yerine döndü. A Milli Takımımızı desteklemek için binlerce vatandaşımız, Türkiye'den Almanya'ya giderken orada yaşayan gurbetçilerimizin katılımı ile birlikte binlerce taraftarımız caddelere çıktı.
Çevre ülkelerden de futbolseverlerimizin gelmesi sonrasında TFF tarafından organize edilen "Taraftar Yürüyüşü"
etkinliği yüksek katılım ile birlikte gerçekleşti. Yerel saat ile KleppingStrasse'de kurulan etkinlik alanında toplanan taraftarımız çağrılara uyarak sadece milli takım formalarını giydi. "Tarihin izinde, zafer yolunda"
mottosuyla yapılan yürüyüşte DJ etkinliği de yapılırken son durak karşılaşmanın oynanacağı BVB Dortmund Stadyumu oldu.
50 BİN BAYRAKLA ŞOV
TFF, karşılaşma öncesinde taraftarlarımıza bayrak dağıttı. 3 maç için toplamda 150 bin bayrak hazırlanırken 80 bin kişilik Dortmund Stadı'nda 50 bin bayrak Türk futbolseverlerin olduğu bölümde dağıtılırken
tribünlerde Ay-Yıldızlı bayraklar dalgalandı.
EURO 2024'ÜN EN İYİ YEMEĞİ KEBAP!
Ülkeler kendi kültürlerini EURO 2024'te tanıtırken ilginç bir anket ortaya çıktı. Amazon'un 75.000 çalışanıyla yaptığı ankette Türkiye, EURO 2024'de katılan ülkeler arasında kebap ile en iyi yemek sahibi ülke oldu. 108 ülkeden 75 bin çalışanın oy verdiği sıralamada %28 ile Türkiye'nin kebabı ilk sırayı alırken İngilizlerin fasulyeli ekmeğine %14 oy çıktı.
SEFO&MURDA COŞTURDU
Özel olarak hazırlanan Milli Takım Taraftar Otobüsü'nde, şarkıcılar Sefo ve Murda mini konser verirken DJ eşliğinde taraftarlarımızın coşkusu daha da arttı. Sefo, EURO 2024 için hazırladığı "Türkiyem" şarkısını seslendirirken taraftarımız da kendisine eşlik etti.
TÜRKİYEM ŞARKISI SÖZLERİ
Şampiyon uyan!
Sahada tam gaz sesini duyar
Türkiye bu ya!
Rakip farketmez her şekil uyar
Ay-Yıldız bu ya!
90 dakika ruhunu koyan
Türkiye bu ya!
Avrupa - Asya sesini duyar
Avrupa merhaba!
Söyle bana
Kupayı kazanacağız sahada
Sok bunu kafana
Saygı dur Ata'ma!
Hatırlamazsan sor babana
Tribün havada, Ay-Yıldız sahada
Golleri köşeye köşeye yaz
Taktik yok bam - bam - bam
Şutları "ra-ta-ta"
Çılgın Türkler laf anlamaz (ya)
Sahada saldır saldır
Gel kupayı kaldır
Söyler her gün andım, andım
Türkiye'm kazandın
Kırmızısı kandır kandır
Forma terle yıkandı
Zaman geldi saldır saldır
Gel kupayı kaldır