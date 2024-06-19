Bunlar patolojik vaka!

Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen bayramlaşma törenine başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamalar damga vurdu. Çok büyük bir kulüp olduklarını belirterek ezeli rakipleri Galatasaray'a ağır sözlerle yüklenen Başkan Koç, şunları söyledi:
Bir rakibimiz var, patolojik vaka başkanı ve örgüt kırıntısı hocasının ağzından Fenerbahçe düşmüyor. Bunun kıymetini bilelim. Bütün enerjimizi başkalarını ittirerek şampiyon yapan sisteme karşı kullanalım.
İnşallah bu sezon seçimden sonra oluşan hava Fenerbahçe'de hakim olur. Hocamız birkaç gün sonra geliyor. Çalışmalarımız da devam ediyor. Transfer piyasası hareketli değil. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra piyasa hareketlenir.
ŞAMPİYONLUĞU UNUTTURDUK!
F.Bahçe
bir hoca getirir, günlerce o konuşulur. Kimse şampiyonluk konuşmaz. Fenerbahçe seçime girer, siyasi seçimlerden daha fazla konuşulur. İki başkan adayı televizyona çıkar, görülmemiş reytinge ulaşılır.