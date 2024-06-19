Bunlar patolojik vaka!

Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen bayramlaşma törenine başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamalar damga vurdu.Bir rakibimiz var, patolojik vaka başkanı ve örgüt kırıntısı hocasının ağzından Fenerbahçe düşmüyor.İnşallah bu sezon seçimden sonra oluşan hava Fenerbahçe'de hakim olur. Hocamız birkaç gün sonra geliyor. Çalışmalarımız da devam ediyor. Transfer piyasası hareketli değil. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra piyasa hareketlenir.F.Bahçebir hoca getirir, günlerce o konuşulur. Kimse şampiyonluk konuşmaz. Fenerbahçe seçime girer, siyasi seçimlerden daha fazla konuşulur. İki başkan adayı televizyona çıkar, görülmemiş reytinge ulaşılır.