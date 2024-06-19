Defansta Viking zamanı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için de kolları sıvadı. Bonucci'nin futbolu bırakması, Serdar Aziz'in takımdan ayrılmak istemesi ve kiralık sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü'nün durumunun henüz netleşmemesi yönetimi harekete geçirdi.
Stoper takviyesi yapılmasını isteyen teknik direktör Jose Mourinho, İngiltere'yi işaret etti ve Manchester United forması giyen eski oyuncusu Victor Lindelöf'ü listenin ilk sırasına yazdı.
GEÇEN SEZON SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU
İsveçli savunmacıyı 2017'de o dönem görev yaptığı İngiliz ekibine aldıran Portekizli çalıştırıcı, 29 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'ye de getirmek istiyor. ManU ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Lindelöf, geride kalan sezonda 29 karşılaşmada forma giydi. İki kez sakatlık yaşayıp toplamda 21 maç kaçıran tecrübeli oyuncuyu, Ada ekibi satmaya sıcak bakıyor.
Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde resmi temaslara başlatacağı öğrenildi.
NURİ ŞAHİN'İN GÖZÜ FERDİ'DE
Fenerbahçe'de sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, yaz transfer sezonu gelmeden birçok takımı peşine taktı. Milli yıldıza son olarak Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund talip oldu.
24 yaşındaki sol beki, Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen de istiyor. İki kulübün de yakın zamanda Fenerbahçe'ye resmi bir teklif ile gelmesi bekleniyor.