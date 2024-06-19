Defansta Viking zamanı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için de kolları sıvadı.Stoper takviyesi yapılmasını isteyen teknik direktör Jose Mourinho, İngiltere'yi işaret etti ve Manchester United forması giyen eski oyuncusuİsveçli savunmacıyı 2017'de o dönem görev yaptığı İngiliz ekibine aldıran Portekizli çalıştırıcı, 29 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'ye de getirmek istiyor. ManU ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Lindelöf, geride kalan sezonda 29 karşılaşmada forma giydi.Sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde resmi temaslara başlatacağı öğrenildi.Fenerbahçe'de sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, yaz transfer sezonu gelmeden birçok takımı peşine taktı.24 yaşındaki sol beki, Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen de istiyor. İki kulübün de yakın zamanda Fenerbahçe'ye resmi bir teklif ile gelmesi bekleniyor.