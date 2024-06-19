Dünya Arda’yı konuştu

Jeneriklik bir gol atan Arda Güler, dünya basınında en çok konuşulan isim oldu. İşte 19 yaşındaki süper yetenek için yapılan yorumlar…"Arda Güler'in attığı ikinci gol, stadyumu havaya uçurdu."Genç bir çocuk, rüya gibi bir golle Türkiye'ye kazandırdı, Dortmund'da on binlerce Türk'ü coşturdu.""Arda Güler, Türkiye'yle bir yıldız gibi. Türkiye'nin Messi'si.""Futbolun geleceği emin ellerde.""Türkiye'nin Messi'si, iddiasını sürdürdü ve Gürcistan'ı batırdı."Arda Güler maçın çok içinde olmasa da harika bir golle harika bir anda karşılaşmanın kaderini belirledi."Arda Güler'e attığı şık golün ardından İspanyol devi Real Madrid'den takım arkadaşları büyük destek verdi. Kaleci Thibaut Courtois, sosyal medya hesabından "Ardaaa abi" mesajını yazarken İngiliz yıldız Jude Bellingham da A Milli Takım'ın genç yıldızının fotoğrafının altına, "Hiç şaşırmadım abi" notunu düştü. Real Madrid kulübü de resmi hesabından 19 yaşındaki futbolcusunun fotoğrafını paylaştı.A Milli Takım futbolcuları, maçın ardından tribünleri tıklım tıklım dolduran Türk taraftarlarla galibiyeti kutladı. Saha kenarına giden oyuncular, üçlü çektirdikten sonra futbolseverlerle birlikte tezahürat yaptı.