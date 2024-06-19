Gözlerinizden öpüyorum

Maç sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan soyunma odasında futbolcularla konuşarak galibiyet için tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan teknik direktör Vincenzo Montella ve gol atan oyuncularla görüşen Erdoğan, hepsini ayrı ayrı kutladı.Erdoğan'ındediği İtalyanhoca,ifadesinikullandı.karşılığını veren Erdoğan,Mert Müldür'e,derken Arda Güler'e ise,diye seslendi. 19yaşındaki genç yıldız da yeni gollerin sözünüverdi. Cumhurbaşkanı, son golü atan Keremiçin de,diye konuştu.