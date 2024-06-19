Gözlerinizden öpüyorum

Maç sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan soyunma odasında futbolcularla konuşarak galibiyet için tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan teknik direktör Vincenzo Montella ve gol atan oyuncularla görüşen Erdoğan, hepsini ayrı ayrı kutladı.
Erdoğan'ın "Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Şimdi önümüzde Portekiz maçı var. İnşallah onu da kazanacağız"
dediği İtalyan
hoca, "Sizi maça bekliyoruz Cumhurbaşkanım. Cumartesi günü oynayacağız"
ifadesini
kullandı. "İnşallah"
karşılığını veren Erdoğan,
Mert Müldür'e, "Attığın gol çok güzel ve kritik"
derken Arda Güler'e ise, "Dört dörtlük bir gol attı. Turnuvanın en güzel gollerinden biri. Devamını bekliyoruz"
diye seslendi. 19
yaşındaki genç yıldız da yeni gollerin sözünü
verdi. Cumhurbaşkanı, son golü atan Kerem
için de, "Attığı gol çok şıktı. Kalecinin çıkışını iyi değerlendirdi. Bütün futbolcuların gözlerinden öpüyorum"
diye konuştu.