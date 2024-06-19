Harikasınız çocuklar

Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, "İnanılmaz hisler içindeyim" diyerek duygularını paylaştı. Hayatı boyunca bu golün hayalini kurduğunu söyleyen milli yıldız duygularını şöyle anlattı: "Bana karşı inanılmaz bir sevgi var ve bunun karşılığını vermek için çok çalışıyorum. O anda yanımdakilere 'vuruyorum' dedim, vurdum. Bunları idman sonraları çok çalışıyorum. Carlo Ancelotti hocam da maçtan önce mesaj attı. Onların desteği de beni motive ediyor."Arda Güler, turnuvanın en iyi gollerinden birine imza attı. Avrupa medyası Arda'nın golüne övgüler yağdırırken genç oyuncunun şutu 118 km'lik hızla kaleye ulaştı.Real Madrid forması giyen yıldızımız Arda Güler, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.19 yaş 114 gün ile sahanın en genç isimlerinden biri olan Arda Güler, golüyle de tarihe geçti. Milli oyuncumuz, 2004 Avrupa Şampiyonası'nda 19 yaş 128 günlükken ağları sarsan Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak turnuva tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç futbolcu oldu.Harika bir gol atarak dün gece Ay-Yıldızlı ekip adına açılışı yapan Mert Müldür golü için, "Orada benim için vurmaktan başka seçenek yoktu. Çok mutluyum. Kazanmayı hak ettik.dedi.Kaptan Hakan Çalhanoğlu, golü atanın değil takımın önemli olduğunu aktardı. Çalhanoğlu, "Herkes çok iyi mücadele etti. 2008 ruhu bizim için çok önemli. Sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Tek hedefimiz bu. Üç haftadır sıkı çalışıyoruz. Her şey güzel oldu. Herkesin tribüne milli takım formasıyla gelmesi beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.Türkiye, 6. kez katıldığı Avrupa Şampiyonalarında ilk kez açılış maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.Türkiye ile Gürcistan 6. kez karşı karşıya gelirken dördüncü galibiyetine imza attı.