Kalbimden geçenleri yazdım

Türkiye Futbol Federasyonu ulaştı bana, böyle bir şarkı lazım dediler. Ben dededim tabii ki. Aslında iki şarkı hazırladım. Birisi. Bunda karar kaldık.Her Türk genci gibi ben de çok seviyorum.Şuan gönlümüz Türkiye ilebirlikte atıyor.Yüzyüze görüşmedik ama futbolcu arkadaşlarımız da sevmişler.Sevenler de var yadırgayanlar da.Antalyaspor ve A Milli Takım'ın amigosu Recep Güler büyük görev için Dortmund'daydı. İlk kez Nihat Özdemir yönetimi tarafından davet alan Güler, dün 29. milli maçında tribündeydi. Milli takım amigoları maça nasıl hazırlanıyor diye sorduk, yanıtı "Hazırlanmaktan ziyade bu psikolojik bir durum. Tribünle hazırlığı iyi yapmak lazım. Bu psikolojik bir durum. İlk sloganı biz atıyoruz, tribünler arkadan geliyor" oldu.