Çocuklara ‘2024’ü tarihe kazıyın’ dedim

Avrupa Futbol Şampiyonası'na Gürcistan galibiyetiyle coşkuyla başlayan A Milli Futbol Takımı, tüm ülkeye çifte bayram yaşattı. Ay-Yıldızlı ekibimiz gruba 3 puanla start verip cumartesi günü oynanacak Portekiz maçını beklemeye başlarken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya'da'a özel açıklamalar yaptı.ifadesini kullanan Büyükekşi, şunları söyledi:Futbolcularımıza maçtan önce 'Tarih yazacaksınız. Çocuklarınıza anlatacak bir hikâyeniz olsun.Kerem'in attığı son golün önemini biliyoruz. Averaj için önemli. Gruptan çıkma hedefini bir basamak ileri taşıyoruz. Çıkmak yetmez, birinci olarak çıkmak istiyoruz.Hedef büyük ama küçük küçük adımlar.Cumhurbaşkanımız daha tribündeyken aradı.Gol atanların hepsiyle konuştu.Hoca gergindi biraz, hazırlık maçları sonrası eleştiriler başladı. Maçtan önce çok konsantreydi, meditasyonda gibiydi.O nedenle tek gittim görüşmeye. Doğum günüydü, pasta kesildi.Portekiz maçına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gelecek.Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2024 için Almanya'ya 197 görevli ve misafir götürüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, "Almanya'ya 38 TFF Yönetim Kurulu asilyedek üyesi ve diğer kurul üyesi, 26 görevli personel, 14 kulüp temsilcisi, 23 medya yöneticisi, 20 teknik direktör, antrenör ve milli takım eski futbolcusu olmak üzere toplam 121 misafir ve görevli götürülmüştür. Bunun dışındaki misafirler, sözleşmelerinden hak edişleri olan sponsorlarımız Türk Hava Yolları, Nike, Turkcell, Mercedes-Benz, Arçelik, DenizBank, BtcTurk, RAMS, Acıbadem, Damat Tween, Ülker, Trendyol, Prometeon ve sahibinden.com yöneticileri, çalışanları ve misafirlerinden oluşan 76 kişidir. 1 uçaktan oluşan görevli ve misafir sayısı toplam 197'dir. Milli Takımımızın mücadelesini gölgeleme amaçlı dezenformasyonlara itibar etmeyiniz" denildi.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'te Türkiye'yi temsil eden FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler hakkında ise şu yorumu yaptı: "Türkiye'de hakemlerin üzerine haksız yere gidiliyor. Süper Lig'de dövülen hakemimiz Halil Umut Meler, Belçika-Slovakya maçını başarılı bir şekilde yönetti. UEFA'dan tam not aldı. Onunla gurur duyduk. Şimdi turnuvadaki ikinci karşılaşmasına atandı (Polonya- Avusturya). Kendi değerlerimize sahip çıkmalıyız."