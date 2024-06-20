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Giriş Tarihi: 20.6.2024 11:37

EURO 2024'te E Grubu'nda yarın Slovakya ile Ukrayna karşılaşacak

AA
EURO 2024’te E Grubu’nda yarın Slovakya ile Ukrayna karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ikinci maçında yarın Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya gelecek.

EURO 2024 heyecanı devam ediyor. Yarın Ukrayna ile Slovakya karşı karşıya gelecek. Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 16.00'da başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.

Gruptaki ilk maçlarda Slovakya, Belçika'yı 1-0 mağlup etmişti. Ukrayna ise Romanya'ya 3-0 yenilmişti.

EŞLEŞMEDE UKRAYNA ÜSTÜN

İki ülkenin bugüne dek yaptığı karşılaşmalarda Ukrayna'nın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu ülkeler daha önce 8 kez karşılaşırken, bunların 3'ünü Ukrayna, 2'sini ise Slovakya kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Slovakya 10, Ukrayna ise 9 gol attı.

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EURO 2024'te E Grubu'nda yarın Slovakya ile Ukrayna karşılaşacak
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