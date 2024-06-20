EURO 2024’te E Grubu’nda yarın Slovakya ile Ukrayna karşılaşacak

EŞLEŞMEDE UKRAYNA ÜSTÜN

İki ülkenin bugüne dek yaptığı karşılaşmalarda Ukrayna'nın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu ülkeler daha önce 8 kez karşılaşırken, bunların 3'ünü Ukrayna, 2'sini ise Slovakya kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Slovakya 10, Ukrayna ise 9 gol attı.