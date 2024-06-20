Hırsımız arttı başaracağız

Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı Gürcistan maçında ilk golün sahibi olan Mert Müldür, maçın ardından'a röportaj verdi. Topun gelişine yarım vole vuruşla jeneriklik bir gol atan milli oyuncu, turnuvaya iyi başladıklarını belirterek,dedi.Grupta oynanacak Portekiz maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan 25 yaşındaki sağ bek,diye konuştu.Gürcistan ağlarını 18.2 metreden saatte 134.4 km hızla sarsan Mert Müldür, A Milli Takım formasıyla ikinci golünü kaydetti.