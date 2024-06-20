Kartal’a ‘Kabadayı’ geliyor

Transferde gaza basan Beşiktaş, yabancı oyuncu takviyesi kadar yerli isimlere de önem veriyor. Kadro derinliği oluşturmayı ve alternatifleri artırmayı amaçlayan siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon da kadroya katılması hedeflenen ancak gerçekleşmeyenKartal, 20 yaşındaki hücum oyuncusu için bonservisini elinde bulunduran Bayern Münih ile görüşmelere başladı. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan genç yeteneğin önemli potansiyel taşıdığı düşünülüyor.Hem kanat hem de forvet oynayabilen gurbetçi futbolcunun bu kez olumlu yaklaşım gösterdiği ve gelmeye hazır olduğu aktarıldı.Savunma takviye düşünen Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.26 yaşındaki oyuncunun, takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon İskoç ekibiyle 31 maça çıkan başarılı stoper, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. 2 sezon önce 7 milyon Euro'ya Tottenham'dan Celtic'e giden