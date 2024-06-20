Kartal’a ‘Kabadayı’ geliyor

Transferde gaza basan Beşiktaş, yabancı oyuncu takviyesi kadar yerli isimlere de önem veriyor. Kadro derinliği oluşturmayı ve alternatifleri artırmayı amaçlayan siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon da kadroya katılması hedeflenen ancak gerçekleşmeyen Yusuf Kabadayı'yı bu kez bitirme noktasına getirdi.
Kartal, 20 yaşındaki hücum oyuncusu için bonservisini elinde bulunduran Bayern Münih ile görüşmelere başladı. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan genç yeteneğin önemli potansiyel taşıdığı düşünülüyor. Alman ekibiyle anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Yusuf ile de görüşülecek ve el sıkışılacak.
Hem kanat hem de forvet oynayabilen gurbetçi futbolcunun bu kez olumlu yaklaşım gösterdiği ve gelmeye hazır olduğu aktarıldı.
STOPER BÖLGESİNE VİCKERS İDDİASI
Savunma takviye düşünen Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. ABD basınından SBI'ın haberine göre; Beşiktaş, Celtic forması giyen Cameron Carter-Vickers ile ilgileniyor.
26 yaşındaki oyuncunun, takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon İskoç ekibiyle 31 maça çıkan başarılı stoper, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. 2 sezon önce 7 milyon Euro'ya Tottenham'dan Celtic'e giden Vickers ile West Ham ve Ipswich Town da ilgileniyor.