Mourinho hayran kaldı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaMillerin 3-1 kazandığı karşılaşmada özellikle sarı-lacivertli oyuncularvedikkatle takip eden Portekizli çalıştırıcı, mücadele sonrası yönetim ile görüntülü olarak görüşme gerçekleştirdi.Bu arada görüşmede transfer konusu da kısa olarak konuşuldu. Yönetime daha önce bir ön rapor sunan Mourinho'nun çalışmalar hakkında bilgi aldığı ve