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Giriş Tarihi: 20.6.2024

Mourinho hayran kaldı

Mourinho hayran kaldı

Milli formayla sahada olan Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür ve Samet Akaydın’ın performanslarıyla mest olan 61 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularına övgüler yağdırdı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda önceki akşam oynanan Türkiye-Gürcistan maçını izledi. Millerin 3-1 kazandığı karşılaşmada özellikle sarı-lacivertli oyuncular Samet Akaydın, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu'nu dikkatle takip eden Portekizli çalıştırıcı, mücadele sonrası yönetim ile görüntülü olarak görüşme gerçekleştirdi. 3 oyuncunun da performansını çok beğenen tecrübeli hocanın, özellikle Mert'in attığı gol ile Samet'in son anlarda defansta yaptığı kritik müdahaleye övgü yağdırdığı öğrenildi.

TRANSFER KONUSU DA KONUŞULDU
Bu arada görüşmede transfer konusu da kısa olarak konuşuldu. Yönetime daha önce bir ön rapor sunan Mourinho'nun çalışmalar hakkında bilgi aldığı ve yapılacak takviyelerin en kısa sürede gerçekleşmesinin önemli olduğuna vurgu yaptığı ifade edildi.
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Mourinho hayran kaldı
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