Türk incisi Arda Güler

Attığı muhteşem golle Avrupa'yı sarsan Arda Güler, performansı ile de manşetlere taşındı. Önde gelen yabancı medya kuruluşları, Real Madrid'li yıldızımızı övgü yağmuruna tuttu. Basının yanı sıra eski yıldızlar da oyuncunun performansına methiyeler düzdü. İşte öne çıkan başlıklar ve yorumlar:Genç Türk incisi, kendini haklı çıkarmak ve dünyaya geleceğin yıldızlarından biri olduğunu göstermek için iyi bir fırsat yakaladı, maçın sonucunu belirleyen şutu attı.Adı Güler! Arda Güler...Türkiye fırtınadan kurtulup Gürcistan'ı yenerken Arda Güler gök gürültüsünü getiriyor.Türk Messi kendini duyurdu.Dortmund'da Türkiye coşkusu. Rüya goller ve Gürcistan'a karşı 90 dakikalık tempolu futbol.Arda Güler'in liderlik ettiği Türkiye, Gürcistan'ı nakavt etti.Arda'dan Montella'ya doğum günü hediyesi.Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'ı Arda Güler'in rüya golüyle yenmeyi başardı.41 pas veren Arda Güler, 38 isabet ile %93'lük başarı oranı yakaladı.3 kez top kaparak bu alanda en başarılı ikinci isim oldu.4 kez adam geçme denemesinin birinde başarı sağladı.Girdiği 11 ikili mücadelenin beşinde başarılı oldu, altısını kaybetti.Bir hava topu mücadelesine dahil oldu, başarılı olamadı.Tek şut denemesinde isabet sağladı, golü buldu.Beş orta denemesinde 1 isabeti vardı.Toplamda 3 şut pası verdi.Oyunda kaldığı sürede 3 kez top kaptı.Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncuları, Arda Güler'e selam yolladı. Milletler Ligi maçlarında ter döken sporcularımız dün yapılan antrenmanın ardından çok özel bir video çekti.Arda Güler'e takım arkadaşlarından da destek mesajları vardı. Real Madrid ve Belçika'nın file bekçisi Courtois maçın ardındanmesajı ile oyuncuyu tebrik ederken bir Türk taraftar "Sen de yerdin bu golü" yorumunu yaptı. Courtois iseyanıtını vererek Arda'ya selam yolladı.Ülkemizde forma giyen yabancı oyuncuların da A Milli Takımımıza tebrikleri vardı. G.Saraylı Lucas Torreira tebrik mesajında Arda Gülerli sevinç fotoğrafını kullanırken sonraki paylaşımında ise takım arkadaşı Kerem'in golünü öne çıkardı.