Turlar geçeriz

Bu sezon Avrupa'da ikinci turdan itibaren mücadele edecek temsilcilerimizin rakipleri, Nyon'da yapılan kura çekimi sonucu belirlendi. Geride kalan sezonda Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Lugano ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde Dinamo Kiev-Partizan galibiyle karşılaşacak. İlk maçı 23-24 Temmuz'da deplasmanda yapacak Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasını ise 30 veya 31 Temmuz'da sahasında oynanacak.
Geçen sezon ligi 3. basamakta bitiren ve kuraya seri başı olarak katılan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda MFK Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) maçının galibiyle karşılaşacak.
Bu iki takımın mücadelesi, 11 ve 18 Temmuz tarihlerinde olacak. Bordo-mavililer, ilk müsabakasını 25 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 1 Ağustos'ta oynayacak.
Karadeniz ekibi, 3. tur ve play-off'u geçerse gruba kalacak.
Sezonu 4'üncü bitiren diğer bir temsilcimiz RAMS Başakşehir ise Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda FC İsloch Minsk-La Fiorita 1967 eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.
Turuncu-lacivertli ekip, ilk müsabakasını 25 Temmuz'da İstanbul'da yapacak ve ikinci maç 1 Ağustos'ta deplasmanda olacak.