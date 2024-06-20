Turlar geçeriz

Bu sezon Avrupa'da ikinci turdan itibaren mücadele edecek temsilcilerimizin rakipleri, Nyon'da yapılan kura çekimi sonucu belirlendi. Geride kalan sezonda Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayanSarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde Dinamo Kiev-Partizan galibiyle karşılaşacak. İlk maçı 23-24 Temmuz'da deplasmanda yapacakGeçen sezon ligi 3. basamakta bitiren ve kuraya seri başı olarak katılanBu iki takımın mücadelesi, 11 ve 18 Temmuz tarihlerinde olacak.Karadeniz ekibi, 3. tur ve play-off'u geçerse gruba kalacak.Sezonu 4'üncü bitiren diğer bir temsilcimiz RAMS Başakşehir ise Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaTuruncu-lacivertli ekip, ilk müsabakasını 25 Temmuz'da İstanbul'da yapacak ve ikinci maç 1 Ağustos'ta deplasmanda olacak.