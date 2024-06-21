2. forvetsin Dzeko!

Fenerbahçe, sözleşme uzatma teklifinde bulunduğu Batshuayi'yi G.Saray'a kaptırdı. Takımın diğer santrforu Edin Dzeko'nun da Portekizli çalıştırıcı tarafından ilk 11 oyuncusu olarak düşünülmediği ortaya çıktı. İleri uçta güçlü ve hızlı bir forvet isteyen Mourinho, 38 yaşındaki yıldızı yedekte tutmayı planlıyor. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmeyen ve F.Bahçe'de kalmayı seçen Dzeko'ya "Yeni santrfor alacağız. Kalacaksan 2. forvet olacaksın"
denildi. Bosnalı, kararını bildirecek.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Batshuayi'nin takımdan ayrılmasıyla yeni golcü için çalışmalarına hız veren Kanarya, transfer listesini oluşturdu. Güçlü futbolculara odaklanan sarı-lacivertliler,
bu doğrultuda 10'a yakın isimle görüşecek. Listedeki futbolculardan birinin Sevilla'da oynayan Youssef En-Nesyri
olduğu öğrenildi. Takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan Faslı santrfor için yakın zamanda girişimlerde bulunulacak.
BATSHUAYİ'YE 'TAKİP' ŞOKU
Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifi yerine ezeli rakibi Galatasaray'ın önerisini daha iyi bulan ve sarıkırmızılılara gitmeye tercih eden Michy Batshuayi'ye eski takım arkadaşları tavır koydu. Cengiz Ünder, Rade Krunic, Mert Müldür, Rodrigo Becao
ve Fred
, 30 yaşındaki Belçikalı santrforu Instagram'dan takipten çıkardı.
ILICALI: İSTESEYDİK TAKIMDA TUTARDIK
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enerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Batshuayi'yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi. Ilıcalı, "Hocamızla yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin"
ifadelerini kullandı.