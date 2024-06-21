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Giriş Tarihi: 21.6.2024

2. forvetsin Dzeko!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
2. forvetsin Dzeko!

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, gelir gelmez Bosnalı golcüye neşteri vurdu. İleri uca hızlı bir oyuncu isteyen Portekizli çalıştırıcının, 38 yaşındaki yıldızı yedekte tutmayı planlıyor. Takımın bir parçası olmayı arzu eden deneyimli oyuncuya "Eğer takımda kalacaksan ikinci santrfor olacaksın" denildi. Yönetimin forvette ilk hedefi, Sevilla'da oynayan Youssef En-Nesyri

Fenerbahçe, sözleşme uzatma teklifinde bulunduğu Batshuayi'yi G.Saray'a kaptırdı. Takımın diğer santrforu Edin Dzeko'nun da Portekizli çalıştırıcı tarafından ilk 11 oyuncusu olarak düşünülmediği ortaya çıktı. İleri uçta güçlü ve hızlı bir forvet isteyen Mourinho, 38 yaşındaki yıldızı yedekte tutmayı planlıyor. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmeyen ve F.Bahçe'de kalmayı seçen Dzeko'ya "Yeni santrfor alacağız. Kalacaksan 2. forvet olacaksın" denildi. Bosnalı, kararını bildirecek.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Batshuayi'nin takımdan ayrılmasıyla yeni golcü için çalışmalarına hız veren Kanarya, transfer listesini oluşturdu. Güçlü futbolculara odaklanan sarı-lacivertliler, bu doğrultuda 10'a yakın isimle görüşecek. Listedeki futbolculardan birinin Sevilla'da oynayan Youssef En-Nesyri olduğu öğrenildi. Takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan Faslı santrfor için yakın zamanda girişimlerde bulunulacak.

BATSHUAYİ'YE 'TAKİP' ŞOKU
Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifi yerine ezeli rakibi Galatasaray'ın önerisini daha iyi bulan ve sarıkırmızılılara gitmeye tercih eden Michy Batshuayi'ye eski takım arkadaşları tavır koydu. Cengiz Ünder, Rade Krunic, Mert Müldür, Rodrigo Becao ve Fred, 30 yaşındaki Belçikalı santrforu Instagram'dan takipten çıkardı.

ILICALI: İSTESEYDİK TAKIMDA TUTARDIK
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Batshuayi'yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi. Ilıcalı, "Hocamızla yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin" ifadelerini kullandı.
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2. forvetsin Dzeko!
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