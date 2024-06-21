2. forvetsin Dzeko!

Fenerbahçe, sözleşme uzatma teklifinde bulunduğu Batshuayi'yi G.Saray'a kaptırdı. Takımın diğer santrforu Edin Dzeko'nun da Portekizli çalıştırıcı tarafından ilk 11 oyuncusu olarak düşünülmediği ortaya çıktı. İleri uçta güçlü ve hızlı bir forvet isteyen Mourinho, 38 yaşındaki yıldızı yedekte tutmayı planlıyor. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmeyen ve F.Bahçe'de kalmayı seçen Dzeko'yadenildi. Bosnalı, kararını bildirecek.Batshuayi'nin takımdan ayrılmasıyla yeni golcü için çalışmalarına hız veren Kanarya, transfer listesini oluşturdu.bu doğrultuda 10'a yakın isimle görüşecek. Listedeki futbolculardan birinin Sevilla'da oynayanolduğu öğrenildi. Takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan Faslı santrfor için yakın zamanda girişimlerde bulunulacak.Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifi yerine ezeli rakibi Galatasaray'ın önerisini daha iyi bulan ve sarıkırmızılılara gitmeye tercih eden Michy Batshuayi'ye eski takım arkadaşları tavır koydu.ve, 30 yaşındaki Belçikalı santrforu Instagram'dan takipten çıkardı.enerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Batshuayi'yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi. Ilıcalı, "Hocamızla yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik.ifadelerini kullandı.