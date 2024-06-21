Batshuayi’de 12’den vurdu!

Ezeli rakibi F.Bahçe'ye Batshuayi çalımı atarak transfere başlayan G.Saray, resmi açıklamayı 1 Temmuz'da yapacak. Salı günü Paris'te sağlık kontrolünden geçen ve 3 yıllık sözleşmeyi imzalayan Batshuayi, Erden Timur'un ayrılığı sonrasında paniğe kapılan camiada pozitif hava oluşturdu. İşte Belçikalı forvetin transferinin özeti:Halil Dervişoğlu, Bakambu ve Vinicius'tan beklediği katkıyı alamayan G.Saray yedek forvet listesinde ilk sıraya Batshuayi'yi yazdı.F.Bahçeile opsiyonu devre dışı kalan yıldız oyuncu, ilk görüşmede 5 milyon Euro imza parasının yanında sezonluk 5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme talep etti.Toplam maliyeti 20 milyon Euro'dan 12 milyon Euro'ya inen Belçikalı golcüyle transferde 12'den vuran Galatasaray,Teknik direktör Okan Buruk, İcardi-Batshuayi ikilisi ile çift forvetle oynama planları yapmaya başladı.Bu transfere en çok Belçika Milli Takımı'dan arkadaşı Dries Mertens sevindi.G.Sarayyönetimi, İcardi'nin yanına nokta atışı bir santrfor aldı. Dışardan gelecek bir oyuncu uyum sorunu yaşayabilir, takıma ayak uyduramayabilirdi. Batshuayi ligimizi yakından tanıyan, oynayacağı ekipleri bilen bir golcü. Duydum ki Okan hoca bazı maçları 4-4-2 oynayacakmış.Batshuayi, İcardi ile birlikte oynayabileceği gibi geçmişteki Drogba-Burak Yılmaz örneğini hatırlarsak kanatta da görev yapabiliyor. Çünkü Drogba merkez santrfor oynadığında Fatih Terim, Burak Yılmaz'dan kanatta da verim almıştı. Batshuayi'nin katılımı İcardi'nin de devamlı markaj altında kalmasını önler.Batshuayi'nin en büyük özelliği rakip savunmalara kendini unutturuyor ve çok fazla pozisyona giriyor. F.Bahçe'de aradığı mutluluğu bulamadı çünkü yeterince ilk 11'de görev yapmadı. İstatistikler, Batshuayi'nin İsmail Kartal döneminde ligde 4 kez ilk 11'de oynadığını gösteriyor. Okan Buruk ile daha fazla süre alacak, G.Saray'ın hücum gücüne, pozisyon bulmasına ciddi katkı sağlayacaktır.