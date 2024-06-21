Goretzka’nın maliyeti fazla Bissaka-Assignon listede!

G.Saray'da futboldan sorumlu yönetici İbrahim Hatipoğlu, Batshuayi ile ilgili resmi imza sonrası konuşacağını söyledi. Hatipoğlu, transferler hakkında ise şu bilgileri "Sağ bek olarak Aaron Bissaka ve Lorenz Assignon listemizde olup takip ettiğimiz isimlerden ikisi. Leon Goretzka, Bayern Münih'te oynayan son derece başarılı bir oyuncu.
Çok ciddi bir maliyeti olan oyuncu. Gündemimizde şu an için yok. Mertens ile devam edeceğiz. 1 yıl anlaşmasını uzattık ve 1 yıl daha oynayacak.
Mertens sadece oyunu, performansıyla değil kişiliğiyle, karakteriyle de Galatasaray'a güç katmış biri."