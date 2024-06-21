Goretzka’nın maliyeti fazla Bissaka-Assignon listede!

G.Saray'da futboldan sorumlu yönetici İbrahim Hatipoğlu, Batshuayi ile ilgili resmi imza sonrası konuşacağını söyledi. Hatipoğlu, transferler hakkında ise şu bilgileriÇok ciddi bir maliyeti olan oyuncu. Gündemimizde şu an için yok.Mertens sadece oyunu, performansıyla değil kişiliğiyle, karakteriyle de Galatasaray'a güç katmış biri."