Mou: Geç kalan cezayı öder!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, görevine resmen başladı. Sportif direktör Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Portekizli çalıştırıcı, ardından kulübün YouTube hesabından oyuncularına şu mesajları verdi: "İstanbul harika bir şehir. Ancak ben buraya harika bir şehir için gelmedim, kazanmak için geldim.Öte yandan Mou'nun çalışacağı teknik kadro belli oldu.Salvatore Foti (1. Yardımcı Antrenör)Stefano Rapetti (Fitness Antrenörü)Luca Fatiga (2. Yardımcı Antrenör / Duran Top Antrenörü / Yardımcı Fitness Antrenörü)Michele Salzarulo (Analiz Sorumlusu)Ricardo Formosinho (Taktik Analiz ve Antrenman Performans Analizi)Giovanni Cerra (Data Analiz)